伊仁絮語——喜蓮心星配合出擊

第五場「喜蓮心星」來港前曾勝千六米二級賽沙丘園堅尼，雖然該賽水準平平，幸好來港後評分也不算太高，景計應有上升水位。此駒在港初期晨課表現欠勁，陣上亦沒甚看頭，直至上仗出爭沙田千六，早在轉彎時發力，末段仍可維持衝勢，結果僅負於佔有步速之利的「保羅承傳」而得第五，表現大有改善。看牠近日晨操多由薛恩主理，備戰積極，配合馬房攻勢，有力闖入三甲一席。
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父母都希望子女健康成長，但十三歲的峰峰不幸確診罕見的擴張性心肌病，導致急性心衰竭，急需換心續命。主診醫生指峰峰現時須完全倚賴儀器維生，病情危殆，形容正與時間競賽，指緊急心臟移植是唯一希望。父母梁生梁太...
2021-10-16
高雄鹽埕區城中城大樓周四大火，造成四十六人死亡、四十一人輕重傷。起火原因仍在調查中。有台媒報道，初步懷疑是一樓茶具行後的小套房最先起火。據報涉事黃姓婦人與男友吵架後喝酒並燒檀香驅蚊，但胡亂棄置香灰以點...
2021-10-16
瑞典大型傢俬集團宜家（Ikea）周四表示，該集團預期全球貨品供應鏈中斷而引致的混亂情況，會持續多最少一年。 宜家傢俬集團行政總裁布羅丹說，雖然情況已有些改善，但一些港口仍然出現阻滯，導致貨品供應繼續出...
2021-10-16
中半山乃本港著名豪宅地段，驅車出入中環及金鐘金融核心區僅需數分車程，以下介紹位於舊山頂道花園台一個分層單位，實用面積2580方呎，四房三套間隔，廳房四正，易於放置家具，全屋佈置大方耐看，客廳外連大露台...
2021-10-16
颱風襲港加上重陽節假期，港股連休兩日後復市，大市昨日跟隨外圍顯著造好，重上二萬五水平，當中科網及汽車股等板塊向上。恒指最終高收368點，報25330點，為連續第三個星期錄得升幅。科指收報6318點，升...
2021-10-16
由今晚英超作客李斯特城開始，曼聯迎來十場地獄賽程，攻擊皇王C朗拿度肩負起攻城掠地的重任。這名三十六歲射手雖然過去兩輪聯賽食白果，但今仗有克服肩傷復出的翼鋒拉舒福特在旁掩護，前者場內場外跟「福」星互相輝映，有力領軍奏捷為歐聯壯行色，客勝穩開。 （Now621台今晚10:00直播） 今晚造訪狐狸後，紅魔下周三歐聯就要主場硬撼阿特蘭大，之後聯賽接連激戰五大豪門，十場魔鬼賽程持續到十一月底。該隊要捱過這一關，就要旨望身經百戰的C朗，此子今夏回歸紅魔以來，所有戰線六仗獨取五球成陣中首席射手，但對上兩輪英超面對阿士東維拉及愛華頓夥粒無收，連累球隊只得和負各一。 地獄賽程先獵狐 ...
2021-10-16
東岸公園主題區（第一期）現已開幕。公園內設有人造草地、座椅和多用途徑等設施，供市民使用！而園內最大焦點，便是設有香港首條對公眾開放的防波堤，可以無邊際觀賞維港景色，打卡一流！另外，公園是寵物友善場地並...
2021-10-13
譚俊彥、鄧佩儀、張頴康和朱敏瀚等，昨日齊出席合演的TVB台慶劇《換命真相》宣傳活動，譚俊彥自爆早前不慎中計，誤覆偽冒影視平台的「釣魚」短訊，損失8000元，他要急急停用涉事的信用卡！談到有傳鄧佩儀因經...
2021-10-16
一星期兩次八號風球，連續刮風下雨之後，重陽節終於放晴，天色清淨，秋高氣爽。一早開始，山道上已非常熱鬧，都是上山登高的人。今年熱了這麼久，終於涼快了，且還是重陽節，迎面吹來的習習涼風便更加怡人。所以這天山上想必很熱鬧。 上午蕭太太來電話聊天，說起重陽節要吃糕，「糕」跟「高」同音，這天應份登高，登不了高就吃糕，便如過年吃年糕寓意「年年長高」一樣道理，都能湊上個好意頭。大概是這個緣故，在這一天讀王維那首《九月九日憶山東兄弟》也就令人更有感觸：「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親；遙知兄弟登高處，遍插茱萸少一人。」四句詩，把人在異鄉的孤獨感表達得淋漓盡緻。每到重陽，許多人都會想起這首...
2021-10-16
第十場二班一二○○米。今次推介馬是上仗大敗、而且尚未贏過二班賽的「小太陽」，看似有點輕率，不過若認同「必長勝」屬機會馬的話，則博「小太陽」也絕對合理，原因兩駒曾於前仗027場次對壘，在一同居最前排蝕了快步速之下，「小太陽」因潘頓在最後幾十米半收手才以頸位不敵「必長勝」。再者，與牠們一同蝕步速而輸近的「南區寶」，上仗轉跑泥地，在直路走內疊較不利跑線之下僅失三甲，間接印證了「小太陽」在027的演出值得跟進。 至於「小太陽」上仗表現之差劣無疑有點嚇人，但一來牠本是後備，矛頭根本並非該場三級賽；二來此駒一向是潘頓私家馬，上季配巴度也表現得一無是處，所以上仗在黃皓楠胯下大敗，也不能太...
2021-10-17