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伊仁絮語——喜蓮心星配合出擊

2021-10-17 列印
　　第二場「眾歡笑」前季七戰獲兩冠兩亞，還以為上季可扶搖直上，可惜進度徘徊，僅在季初入位後便連場失準，季尾更轉至高伯新馬房。上仗出爭沙田千四，牠早段留守中後位置，末段能收復不少失地，走勢明顯回勇。今仗改配近期手風大順的蔡明紹，並初戴羊毛面箍，有助集中精神競賽，同場有「源源動力」及「遨遊之星」兩匹前領馬，料賽事步速不會太慢，若取位理想，應可爭入前列。對手可留意上仗有接近表現的「有緣人」。

　　第五場「喜蓮心星」來港前曾勝千六米二級賽沙丘園堅尼，雖然該賽水準平平，幸好來港後評分也不算太高，景計應有上升水位。此駒在港初期晨課表現欠勁，陣上亦沒甚看頭，直至上仗出爭沙田千六，早在轉彎時發力，末段仍可維持衝勢，結果僅負於佔有步速之利的「保羅承傳」而得第五，表現大有改善。看牠近日晨操多由薛恩主理，備戰積極，配合馬房攻勢，有力闖入三甲一席。



Ian
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