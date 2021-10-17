伊仁絮語——喜蓮心星配合出擊

第十場二班一二○○米。今次推介馬是上仗大敗、而且尚未贏過二班賽的「小太陽」，看似有點輕率，不過若認同「必長勝」屬機會馬的話，則博「小太陽」也絕對合理，原因兩駒曾於前仗027場次對壘，在一同居最前排蝕了快步速之下，「小太陽」因潘頓在最後幾十米半收手才以頸位不敵「必長勝」。再者，與牠們一同蝕步速而輸近的「南區寶」，上仗轉跑泥地，在直路走內疊較不利跑線之下僅失三甲，間接印證了「小太陽」在027的演出值得跟進。 至於「小太陽」上仗表現之差劣無疑有點嚇人，但一來牠本是後備，矛頭根本並非該場三級賽；二來此駒一向是潘頓私家馬，上季配巴度也表現得一無是處，所以上仗在黃皓楠胯下大敗，也不能太...

2021-10-17