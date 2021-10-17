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重點出擊——四季喜隨時起筷

2021-10-17 列印
　　第四場「四季喜」出自上季總場次541極強組別，該役跑的是田草千二，之後牠增程兩戰千四無功，相同是對手級數較高之外，本身未養成氣量也是原因。事實上，同樣出自541場次的頭馬「勇闖」，隨後兩戰千四也三甲不入，證明年幼馬增程確有難度。

　　回說541場次，該賽由前置馬控制大局，後追馬如「四季喜」、「活力長勝」和「皇龍福將」皆蝕盡形勢，按後兩駒其後都有頭馬交出，「皇龍福將」今季更征服三班，「四季喜」的水準不言而喻。除此之外，該賽即使前置賺形勢的「齊齊友福」、「醒旺財」及「閃耀榮光」，之後都各有佳作，進一步反映「四季喜」居四班具中上級實力。



　　541場次之後，「四季喜」翌仗再戰千二，能於偏慢步速場合追近現居三班的「會長之星」，屈居亞軍只因對手太強而已。今季繼續由四班起步，年長一歲必更成熟，看來可隨時起筷。

安西教練
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