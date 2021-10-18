勇戰神駒跨季連捷奪標 田泰安丁冠豪起孖 潘頓四W贏出個未來

昨日舉行兩場國際二級賽，結果精英碗由呂廄「錶之未來」奪得，騎者潘頓另贏呂廄「超好日子」、賀廄「虹鴻」和丁廄「糖糖幸運」，四W兼做騎師王。至於沙田一哩錦標方面，則由苗廄「勇戰神駒」勝出，騎者田泰安另贏東廄「加州十大」起孖。潘頓昨日停賽復出繼續有好成績，先後勝出「超好日子」、「虹鴻」、「錶之未來」和「糖糖幸運」，其中「超好日子」和「錶之未來」都是呂廄馬，後駒更勝出二級賽的精英碗，練者呂健威表示：「『錶之未來』上季多次抽外檔，陣上容易蝕位甚多，因此影響了勝算，當只要抽得內檔，牠即能交出頭馬，反映本身的確有質素。今場此駒又排外檔，自然令我信心打折扣，但潘頓不愧是冠軍級騎師，走位非常出色，成功克服排外檔的阻力。當然，一切說來也有運，因為潘頓本來今場未有聘約，所以當我邀請他策騎此馬時，他即欣然答應。另外今天的沙田跑道對放頭馬不利，很多前領馬都埋不到尾，但這種形勢反而對『錶之未來』有利，牠下場目標將是短途預賽，主要對手會是『速遞奇兵』和『肥仔叻叻』，牠們今場均遇不利形勢落敗。」「『超好日子』跑四班賽有一定優勢，上季牠比較容易情緒緊張，但今場潘頓賽後報告，馬兒已懂得放鬆作賽，加上快步速令其較易楔到好位，結果勝回一仗。我當然希望此駒繼續進步，至於稍後是跑快活谷或沙田，就要視乎賽程編排而定。」呂健威續說。至於「虹鴻」練者賀賢說：「『虹鴻』上季欠缺運氣，未能贏出第二場頭馬，但亦因此繼續可以留在四班，由於今場牠是季內初出，所以有足夠新鮮感跑千二米，稍後必須轉戰千四米，又或競逐谷草一哩，相信屆時仍可以交出好表現。」「糖糖幸運」練者丁冠豪則說：「『糖糖幸運』向來採取前領戰略，但賽前我有點擔心今天的跑道形勢不利此類跑法，幸好牠按自己的步韻和節奏去跑，愈走愈順之下，發揮出應有的水準，成功克服場地偏差取勝。此馬目前健康已經穩定，希望可以繼續為馬主建功。」另一方面，田泰安昨日憑「加州十大」和「勇戰神駒」起孖，後駒勝出沙田錦標，取得跨季連捷，練者苗禮德透露：「『勇戰神駒』勝出遮打盃之後，我與馬主一度構思讓牠遠征澳洲，所以在馬季煞科前便讓其復課，狀態自然更早冒升，加上今季馬身較前更壯碩，今次賽前試閘走勢出色，能夠取勝非常合理，稍為令我意外的，只是未想過牠在早段已經能夠跟得預期更前位置，但這樣剛好克服了慢步速形勢。此駒下仗將出戰馬會盃，至於十二月時到底競逐香港盃或香港瓶，則要視乎兩賽的參戰馬陣容而定。」而「加州十大」今仗打開勝門，馬主梁君宇的父親梁欽聖說：「『加州十大』上場季內初出，狀態未算十足，仍然後追不俗，經過熱身之後，今次臨場所見其狀態更弗，而增程跑千八米也更合發揮，因此順利取勝。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜