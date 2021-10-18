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馬場浮世繪——何澤堯四百W終於報喜

2021-10-18 列印
馬場浮世繪——何澤堯四百W終於報喜
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何澤堯昨午憑丁廄「四季喜」報捷，勝出第四場四班千二米賽事，而這場頭馬是他在港從騎以來的第四百W，同時也是今季首度在田草賽事贏馬。至於練者丁冠豪說：「『四季喜』今季初狀態低沉，晨課走勢很一般，情緒亦往往不夠集中，因此我遲遲未有安排牠上陣。後來我嘗試讓此駒加配眼罩，結果牠在晨課中明顯比前肯走，看來是取得了正面效果，而到今仗上陣作賽，其競逐情緒亦比以往集中得多，結果成功打開勝利之門，稍後我會部署此馬主攻千二米。」

馬場浮世繪



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