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馬場浮世繪——田泰安太太入場有價值

2021-10-18 列印
馬場浮世繪——田泰安太太入場有價值
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田泰安早前宣布明年四月將榮升人父，為迎接新生命的來臨，自然要更加努力搵銀，而其太太Xaviere自然亦與丈夫一條心，雖然她已經腹大便便，但昨日仍然有入場，並在欄邊不斷為田泰安拍照打氣。最終田泰安憑「加州十大」和「勇戰神駒」起孖，Xaviere的入場打氣顯得非常有價值！

馬場浮世繪



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