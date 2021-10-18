馬場浮世繪
馬場浮世繪——周俊樂升格未阻贏馬路
馬場浮世繪
青少年犯聚 違例室內吸煙 水煙私竇 工廈遍地開花
吸水煙成為年輕人潮流玩意，不少人拿着大水煙吸食，自命有型有款，加上可以添加不同香料，吸引部份女士追捧。然而，受反吸煙條例規管，水煙必須在戶外場所吸食，地舖難找空曠地方，不少水煙店就租用工廠大廈，以私竇...
2021-10-18
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神舟13號三太空人 進入天舟三號 將開展貨物轉運
神舟13號太空人繼周六早晨進入天和核心艙後，周日早上再順利進入天舟3號貨運飛船，將按計劃開展貨物轉運等相關工作。據報，貨運飛船除了搭載了他們所需的生活用品，還有一些私人物品。中國載人航天工程辦公室消息...
2021-10-18
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在場人士袖手旁觀 甚至拍片放上網
美國賓夕法尼亞州一名女子近日乘搭費城藍線列車時，在車廂內慘遭陌生人強姦，在場的其他乘客竟對此視而不見，不但沒有制止施暴者，也沒有報警，甚至有人拿起手機錄影，並上傳到網上。最終由列車公司職員報警，把疑犯...
2021-10-18
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二手頻錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳城中駅6座中層A室，面積594方呎，採三房間隔，望內園景，以966.5萬元沽出，呎價16271元。據悉，原業主於13...
2021-10-18
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內地今公佈經濟數據成焦點 港股本周料呈上落市
上周港股連休兩日後復市，周五港股跟隨外圍顯著造好，重上二萬五水平，最終高收368點，報25330點。國家統計局周一（18日）將公佈一系列的第三季宏觀經濟數據，加上美股陸續有業績出爐導致美股波動，預料影...
2021-10-18
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韋拉倒戈難盡興 隊長替身鳴槍互轟
阿仙奴領隊阿迪達今晚英超獨腳戲，率兵迎戰首次以主帥身份作客倒戈的水晶宮領隊韋拉。兩位前槍手隊長在場邊扭盡六壬的同時，也各自提拔年輕中場馬田奧迪加特和干拿加歷查作為自己的場上替身交鋒，不過奧迪加特已成兵工廠領袖，干拿加歷查仍水準幼嫩起伏不定，這或成今仗勝負分野。（Now611、621台周二凌晨3:00直播） 阿迪達和韋拉同樣是前阿仙奴隊長，退役後亦成為主帥。二人今夏不約而同為兵工廠和水晶宮換血，以彌補球隊的不足，今晚站在場外指揮的同時，也派出各自提拔的新一代中場交鋒，阿迪達的替身便是今夏正式由皇家馬德里買斷的奧迪加特，韋拉的便是從車路士借來的干拿加歷查。 阿迪達韋拉青春革命 ...
2021-10-18
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聯乘系列｜Kipling首推編織袋 點亮秋冬造型
若要點亮秋冬造型，設計別致與實用性兼的手袋正是不錯之選。Kipling首次夥拍日本服飾品牌Tricote設計總監Keiko Ochiai，合力炮製全新 Kipling by KEIKO限量聯名系列，新...
2021-10-13
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傳返Cable 量地半年好得閒 余詠珊輪流陪老公長輩食好嘢
TVB今年出現極多人事變動，自曾志偉、王祖藍獲邀回巢出任高層，全面接管綜藝節目後，已有多名高層離職，包括助理總經理余詠珊(Sandy)、余詠珊丈夫星夢娛樂行政總裁何哲圖(Herman) 、副總經理（戲...
2021-10-18
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勵‧志——未來能源 —「氫」實力
東京奧運對香港人而言是興奮，對關注新能源的人來說也是眼前一亮。代表着奧運精神的聖火，一改近百年來以丙烷作主要燃料的傳統，今屆首度使用綠色能源「氫」作燃料。不僅如此，選手村的供熱系統、來往各場館的接駁巴...
2021-10-18
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勇戰神駒跨季連捷奪標 田泰安丁冠豪起孖 潘頓四W贏出個未來
昨日舉行兩場國際二級賽，結果精英碗由呂廄「錶之未來」奪得，騎者潘頓另贏呂廄「超好日子」、賀廄「虹鴻」和丁廄「糖糖幸運」，四W兼做騎師王。至於沙田一哩錦標方面，則由苗廄「勇戰神駒」勝出，騎者田泰安另贏東...
2021-10-18
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