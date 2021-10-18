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馬場浮世繪——周俊樂升格未阻贏馬路

2021-10-18 列印
馬場浮世繪——周俊樂升格未阻贏馬路
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周俊樂升格大師傅後繼續有好表現，昨日便憑「神龍駒」食頭胡，而練者韋達則說：「『神龍駒』不容易訓練，就算安排快跳也要花一番工夫，我用了不少心機調校，令其狀態逐漸回勇。上場此駒表現已經不差，賽後試閘亦走勢良好，今仗終於在合適的路程勝出，希望這有助提升其信心，之後能夠繼續交出佳績。」

馬場浮世繪



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