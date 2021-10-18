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馬場浮世繪——天駟險勝贏在臨場執生

2021-10-18 列印
馬場浮世繪——天駟險勝贏在臨場執生
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「天駟」昨日在潘明輝胯下險勝，練者羅富全賽後透露致勝玄機，他說：「據一些騎師報告，今天風勢較大，可能因此對前領馬不太有利，所以我與潘明輝商量，盡量讓『天駟』留住跑，結果牠成功跟隨在前領馬之後，並得以險勝，人馬的發揮都出色，至於下場是否跑千八米的婦女銀袋，要看賽程安排，但我擔心牠未必夠分報爭該賽。」

馬場浮世繪

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