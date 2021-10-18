Chok王心得——似曾相識不盡然

阿仙奴領隊阿迪達今晚英超獨腳戲，率兵迎戰首次以主帥身份作客倒戈的水晶宮領隊韋拉。兩位前槍手隊長在場邊扭盡六壬的同時，也各自提拔年輕中場馬田奧迪加特和干拿加歷查作為自己的場上替身交鋒，不過奧迪加特已成兵工廠領袖，干拿加歷查仍水準幼嫩起伏不定，這或成今仗勝負分野。（Now611、621台周二凌晨3:00直播） 阿迪達和韋拉同樣是前阿仙奴隊長，退役後亦成為主帥。二人今夏不約而同為兵工廠和水晶宮換血，以彌補球隊的不足，今晚站在場外指揮的同時，也派出各自提拔的新一代中場交鋒，阿迪達的替身便是今夏正式由皇家馬德里買斷的奧迪加特，韋拉的便是從車路士借來的干拿加歷查。 阿迪達韋拉青春革命 ...

2021-10-18