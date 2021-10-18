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Chok王心得——似曾相識不盡然

2021-10-18 列印
　　初步看過周三谷草C跑道九場報名表，發覺好多馬熟口熟面，本是上周三的正選馬，包括「皆大開心 」、「旅遊拿督」、「歡樂好友」、「幸福友善」、「捷報」、「瑪神好運」與「忠誠駒」等駒，相隔一周請纓有路，評估機會時，卻未必與上星期一樣。

  須知道，也許屆時配搭、排檔、跑道模式等等有變，足以影響機會。況且，多了一周時間準備，不排除對其他賽駒有裨益，說穿了，又要重新計過。情況好像遇上舊情人，有種似曾相識感覺，卻又有一份莫名的距離感。



　　是次四班千二米編有三組，通常這樣一拆三，時不時會剷入一些無厘頭冷門，但有時又未必。像上季尾六月九日谷B賽夜，其中兩組由三倍大熱門「包裝長勝」和三點八八倍大熱門「電訊超班」勝出，餘下一組有次熱門「管得掂」殺入Q腳。換言之，該三場買Q無揀熱門的話定無錢收，至於今次吼唔吼熱門？排完位再算。

洪禮賢
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