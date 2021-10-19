胡椒軍曹試閘見好即拼

田泰安前日先憑「加州十大」贏出早前墮馬後首場頭馬，接着再夥拍「勇戰神駒」完成孖寶兼捧走二級賽沙田銀瓶，他昨晨坦言希望運氣能夠持續好轉，陣上繼續取得佳績。明晚跑馬地夜賽，其七匹座騎中，他認為以「胡椒軍曹」和「銘記知心」兩駒最具爭勝機會。徐雨石向來處理廄內新馬向來循序漸進，不會刻意催谷牠們初出即交出成績，不過該廐上季自購馬「胡椒軍曹」最近三度由田泰安策騎試閘，明晚初出跑谷草一千米，田泰安說：「『胡椒軍曹』在上季後期來港，馬房先讓其適應環境後，才開始加強操馬，及至上月初我過檔牠試閘時，馬兒展示出良好速度，走勢已經不差，其後兩課試閘，牠的表現亦愈來愈好，今次初出跑谷草短途賽，希望能夠立即適應場地，發揮出試閘時水準，走入三甲一席。」銘記知心有權連捷蔡廄馬「銘記知心」剛戰由莫雷拉策騎贏馬後，今次再跑同程，由於後者選騎「浪漫勇士」，於是便回配田泰安執韁，他說：「雖然我未敢肯定『銘記知心』是否真的棄騎，但上次我策騎牠出賽時，倘非直路嚴重受阻，應該穩入三甲，所以上場再出贏馬乃意料之內，相隔兩星期之後，『銘記知心』在同一班次路程出賽，且僅負一二三磅，對手實力亦相若，牠理應有足夠條件連捷。」最後，田泰安表示「木火同明」本來在上周三出賽，可是因賽事取消未能上陣，明晚此駒再報名跑勝途，且排檔較上周三更理想，希望屆時能夠把握機會再捷，倘若同場幾匹具前速馬匹在起步後前領，令早段步速正常甚至偏快，「木火同明」將在最有利的形勢下爭勝。特約記者：文傑