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馬場浮世繪——從化騎馬人黎爾令轉任教練

2021-10-19 列印
  曾在祖家南非擔任騎師，直至三年前到從化馬場出任騎馬人的黎爾令（Divan Neethling），其合約稍後屆滿，將獲馬會賽馬培訓發展委員會聘為騎術教練，負責訓練從化的騎馬人及香港見習學員。

  黎爾令日前接受南非傳媒訪問時表示，感謝香港馬會給予機會，並深信能在香港馬會工作，對其長遠事業發展將有幫助。他又大讚內地防疫工作出色，令他在從化早已回復正常生活。



馬場浮世繪

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