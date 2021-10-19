馬場浮世繪
馬場浮世繪——放聲歡呼世界首映報齊港日大賽
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消委會測試結果 60款餅乾樣本 全含致癌物
餅乾方便就手，充飢話咁易，是不少OL、學生的零食首選，但食得太多，隨時賠上健康。消委會檢驗市面六十款餅乾，結果嚇人，全部樣本驗出在加工過程中產生的基因致癌物，當中逾七成半（四十六款）同時驗出三種，長期...
2021-10-19
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中俄完成軍演美艦彼得大帝灣被逐
中國與俄羅斯昨日結束一連四日的海上聯合軍演。中方軍事專家認為，這次軍演體現兩國高度戰略互信。日前中俄軍演期間，美軍驅逐艦「查菲號」曾在彼得大帝灣游弋，遭俄方驅離。另美、加軍艦上周四、五通過台灣海峽，中...
2021-10-19
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美前國務卿鮑威爾染新冠病亡
美國首位非裔國務卿鮑威爾（Colin Powell）死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）併發症，終年八十四歲。他的家人在facebook上發文公佈他的死訊，並形容「我們失去了一位了不起且充滿愛心的...
2021-10-19
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二手屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接。中原分區營業經理鍾宏遠表示，屯門卓爾居6座低層F室，面積706方呎，三房連套房間隔，原先叫價1000萬元，議價後以970萬元成交，呎價13739元。據悉，買家為換樓客，原業主於07年3月以239萬元購入，帳面獲利731萬元，升值3.1倍。 城市花園兩房1460萬易手 世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角城市花園10座高層F室，面積626方呎，兩房間隔，擁海景，獲區外換樓客以1460萬元承接，呎價23323元，屬市價水平。據了解，原業主於06年9月以463萬元購入，帳面獲利997萬元，升值近2.2倍。 美聯高級營業經理李天...
2021-10-19
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季績及數據理想 抵銷能源緊絀憂慮 美股爭持 杜指曾跌258點
美國股市周一早段好淡因素互見，上市公司季績及經濟數據理想，足以抵銷市場對全球能源供應短缺的憂慮。杜指早段曾跌258點，至35035點，其後幾近收復失地。標普指數曾升11點，至4483點。至於納斯達克指...
2021-10-19
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追擊布魯日 猛「藍」搏紮
上周六英超，貝拿度施華攻入一球助曼城贈般尼兩蛋，賽後獲領隊哥迪奧拿大讚狀態重回巔峰。今晚歐聯A組曼城作客弱旅布魯日，矢言要以表現力爭上陣機會的貝拿度施華，繼續於中場指揮大局，助藍月搶上小組第二之位，讓球主客和讓兩球照捧曼城「客勝」。（Now643台周三凌晨0:45直播） 自今夏基亞利殊加盟曼城後，貝拿度施華有意離隊的傳言四起，不過後者終在上月中表態絕無離心：「我愛我的球隊和隊友，我會竭盡所能為球隊貢獻。」儘管此子今季各賽事為藍月上陣十場，合共只攻入兩球而未有助攻，但在領隊哥迪奧拿的眼中，其場上表現已接近重回巔峰：「他今季的表現是世界級。」 為正選席位而戰 貝拿度施華直言能重...
2021-10-19
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觀塘裕民坊YM²新食店｜東羅泰館主打曼谷地道美食及泰式下午茶
觀塘「裕民坊 YM²」是時尚新地標，也是搵食點，最是泰國菜新食店「東羅泰館」，以泰國曼谷東羅區為主題，融入該區地道金屬風及悠閒寫意的感覺。新餐廳位於三樓平台花園，設戶外用餐座位，門外特設東羅風情的貴妃...
2021-10-15
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出庭答辯 稱自資買8萬戰衣 江若琳自揭工作愈忙 欠公司錢愈多
藝名江若琳的江伊晴（原名江玲），與前經理人公司寰宇藝人管理有限公司的合約糾紛案，昨日在高等法院繼續聆訊。首日以證人身份接受控方大律師盤問的江若琳透露，一路工作向公司還錢卻愈欠愈多，毫無收入卻於08年收...
2021-10-19
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社論——盛事「有限度」復辦 助振經濟
港府嚴防外來輸入，市民齊心抗疫，本港的新冠疫情持續緩和。去年受疫情打擊而停辦的大型盛事，將恢復舉行或籌備重來，即使在限聚令下，未能如以往般全面舉行，亦是好事，可以為未來疫後大型盛事正常化，做好充份的準備。 去年停辦的渣打香港馬拉松，決定周日復辦。為防人多聚集觸發疫情，大會削減參賽名額至一萬八千五百個，比前年大減五萬五千多個，變成一次小型的馬拉松，但對跑手來說，有得比賽，已經難能可貴；對參與員工而言，包括統籌、管理、賽道管制、現場補給、醫療人員、保安、宣傳推廣等，多了一次工作的機會，也十分重要。 其他大型盛事，在疫情緩和下，正以「有限度」形式規劃復辦，例如廣受樂迷歡迎的太古「...
2021-10-19
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胡椒軍曹試閘見好即拼
田泰安前日先憑「加州十大」贏出早前墮馬後首場頭馬，接着再夥拍「勇戰神駒」完成孖寶兼捧走二級賽沙田銀瓶，他昨晨坦言希望運氣能夠持續好轉，陣上繼續取得佳績。明晚跑馬地夜賽，其七匹座騎中，他認為以「胡椒軍曹」和「銘記知心」兩駒最具爭勝機會。 徐雨石向來處理廄內新馬向來循序漸進，不會刻意催谷牠們初出即交出成績，不過該廐上季自購馬「胡椒軍曹」最近三度由田泰安策騎試閘，明晚初出跑谷草一千米，田泰安說：「『胡椒軍曹』在上季後期來港，馬房先讓其適應環境後，才開始加強操馬，及至上月初我過檔牠試閘時，馬兒展示出良好速度，走勢已經不差，其後兩課試閘，牠的表現亦愈來愈好，今次初出跑谷草短途賽，希望...
2021-10-19
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