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馬場浮世繪——放聲歡呼世界首映報齊港日大賽

2021-10-19 列印
  日本東京競馬場將於下周日舉行國際一級賽秋季天皇賞，暫時有十六駒報名，當中五匹曾勝一級賽，包括「放聲歡呼」、「鐵鳥翱天」、「樂透心」、「世界首映」和「波斯劍客」，其中「放聲歡呼」和「世界首映」均已報名參加十二月香港國際賽，是否出戰天皇賞後再來港參賽，抑或會放棄天皇賞而直接來港，日內會有答案。

馬場浮世繪



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