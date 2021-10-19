輝灑自如——明星人馬吸金力強

周日的投注額創季內新高，十場本地賽事超過十六億八千萬，比去年同一賽事日提升了十四個多巴仙！除因是季內首次舉行二級賽的大日子外，最重要的還是有大量明星馬登場。雖然不敗之師如「速遞奇兵」、「佳運財」都鎩羽而歸，但有這類叫座力的賽駒列陣，吸引力自然提升，再加上周中因為颱風取消了賽事，馬迷們「餓馬」已久，自然會更加手鬆了。可惜的是，當日前幾場的頭馬，都不是熱門身份，無法借助過關的威力來帶起投注額，而莫雷拉騎足十場，更連一場頭馬也交不出，表現令人失望。不過其忠實粉絲其實也不會太介懷，甚至有不少是以「賭纜」方式，每逢莫雷拉一輸就加注再跟，直至贏馬為止。這類注碼也是馬會最喜歡的，而不論是人還是馬，只要有星味便可以吸納到支持，這是不二法則。朱鎮輝