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重點出擊——三生好運 縮程出擊

2021-10-20 列印
　　近季的谷草一千米偏向有利內疊前置馬，像季內017及052場次，其中「多多寶驥」、「天火同人」及「人和家興」等三甲馬，碰巧今晚同時列陣第六場，而筆者決定扒逆水，選取中置型的「三生好運」作重心。

  無疑「三生好運」的里程大致見盡，欲交出成績必須形勢幫助，而今仗除了預期會開快步速，有助牠發揮後勁之外，千二米馬縮程二百更可賺級數，對手亦非上仗打疊跑得好的「明欣賞」。



  講開上仗，細看二至四名馬皆以前置跑法取得成績，「明欣賞」能靠一條直路後上取勝，姿態固然出色。但留意「三生好運」出閘後幾次昂首，瞬間被馬群拋離，才令原本排大外檔的「明欣賞」在早段迅速埋欄。不過「三生好運」大量失地之後，末段仍造出第二快時間，若非嚴重意外，估計可對大局構成威脅。

安西教練

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