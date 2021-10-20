重點出擊——三生好運 縮程出擊

無疑「三生好運」的里程大致見盡，欲交出成績必須形勢幫助，而今仗除了預期會開快步速，有助牠發揮後勁之外，千二米馬縮程二百更可賺級數，對手亦非上仗打疊跑得好的「明欣賞」。
講開上仗，細看二至四名馬皆以前置跑法取得成績，「明欣賞」能靠一條直路後上取勝，姿態固然出色。但留意「三生好運」出閘後幾次昂首，瞬間被馬群拋離，才令原本排大外檔的「明欣賞」在早段迅速埋欄。不過「三生好運」大量失地之後，末段仍造出第二快時間，若非嚴重意外，估計可對大局構成威脅。
安西教練
這個冬天吃火鍋，將要捱貴牛肉。代理內地活牛的五豐行公佈，內地冬季對鮮牛肉需求大，加上飼養成本上漲，內地供港活牛由明天起提高批發價，肥牛由每擔（一百斤）賣五千二百八十元，加至五千七百一十元，加幅逾百分之...
2021-10-20
早前有英媒報道中國於八月試射了一枚高超音速導彈，引起美國的關注。不過北京外交部否認曾試射高超音速導彈，表示只是進行例行航天器試驗，以驗證航天器可重複使用技術，強調「世界上有多間公司都開展了類似試驗」。...
2021-10-20
南韓及日本指，周二早上北韓向朝鮮半島對開海域發射了最少一枚彈道飛彈，不但促使日本新任首相岸田文雄暫停為月底的眾議院選舉進行競選活動，與政府官員開會商討對策；更令美、日和南韓已同意在首爾召開情報部門首長...
2021-10-20
港島南區豪宅南區．左岸，前臨深灣，戶戶向東南，是次介紹屋苑的4房2套房放盤，實用面積1720方呎，提供偌大空間，陳設講究，處處流露華麗優雅，客廳採用落地大玻璃設計，採光度十足，視野開揚，從單位的露台外...
2021-10-20
美國大企業季績普遍優於預期，帶動美股早段表現向好。杜指早段曾升143點，至35402點；標普500指數則重上4500點水平，曾升23點，至4510點；納斯達克指數亦升71點，至15092點。 ...
2021-10-20
曼聯領隊蘇斯克查對待球員一向和藹可親，甚少像恩師、傳奇紅魔領隊費格遜般開動「吹風機」狂鬧戰將，不過蘇B在上仗英超作客2:4不敵李斯特城後終按捺不住，接棒重開「吹風機」。在主帥斥責下，中場保羅普巴等人勢打醒十二分精神，今晚歐聯F組領軍在主場擊退傷兵滿營的阿特蘭大，直取主勝。（Now643台周四凌晨3:00直播） 費爵爺當年執教曼聯時，不時在更衣室開動「吹風機」批評球員，藉以激勵各人的鬥心扭轉頹風。紅魔上仗英超作客反勝為敗2:4負李斯特城，近五場各賽事只得一勝一和三負後，一向甚少斥責球員的蘇斯克查終忍無可忍，將全隊留在更衣室訓話四十五分鐘，並在記者會上批評道：「我們近期狀態平平...
2021-10-20
Erik是隻超級熱情的雪白狗狗，即使第一次見面相處，牠都會跟你「裝熟」，不斷地作出非常親暱的舉動，譬如擁抱，以及站起來舔你！除此之外，這隻小毛孩也十分貪吃、貪玩，一見到玩具就會變得忘形，腦海裏只想着要...
2021-10-19
2012年，被封為「最貼地富二代」的霍啟剛（Kenneth）娶咗「跳水皇后」郭晶晶，婚後晶晶誕下一仔兩女，一家五口好幸福。上周五係霍太40歲牛一，翌日霍生已經上載同老婆賀壽「食好西」嘅相到IG，因為兩...
2021-10-20
多個高疫苗接種率的地區，如英國、新加坡、以色列等，仍然未擺脫新冠肺炎病毒的侵害，並開始第三針注射。香港有四百五十七萬多人打了第一針，接種率為百分之六十七點九。當局正催谷更多長者打針，料接種率將緩慢上升。但按照全球疫情走勢來看，新冠病毒不會在短期內受控，更難望會消失。為了維持已接種疫苗市民的抵抗力，當局部署打第三針，已經刻不容緩。 不少研究顯示，打了兩針的人，即使感染新冠肺炎病毒，病情不會太嚴重，性命應可保。但臨牀和實際研究均顯示，不論打了何種疫苗，約半年之後抵抗力便會下降。故此，打第三針，事在必行，否則前功盡廢。公務員事務局局長聶德權指出，如果決定要接種第三劑疫苗加強劑，本...
2021-10-20
第一場五班一二○○米。此場屬於少見形勢頗為混亂的低班短途賽，原因有不少快馬在陣，但曾證明過有後追力的馬卻寥寥無幾。本來「合金皇」感覺上較四平八穩，可是上仗遇當晚偏差大利內欄，差不多每場守包廂位的馬都非...
2021-10-20