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伊仁絮語——歡樂好友必拼有機

2021-10-20 列印
　　第三場「歡樂好友」上季最後一仗贏谷草千二，北半球馬開始成熟。今季經首仗熱身後，復課狀態明顯提升，今場有「齊心同行」及「快樂歡騰」等快馬搶前，對牠發揮後勁大有幫助，必拼有機。其餘可留意輕磅馬「大家開心」。

  第六場「三生好運」上仗起步一刻突然昂首，因而失地甚多，惟直路上衝勢極佳，最終更收復不少失地，足證勇態已備。今仗只要出閘順利，應可構成威脅。今場有近績甚佳的「人和家興」、「多多寶驥」及「天火同人」在陣，應可換來可觀賠率，有力出冷。



Ian

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