B女靚馬——種福者靚檔補中

第四場四班千二米。「種福者」繼上季取得三W後，今季復出再下一城，戰鬥力持續向上。睇番佢上仗除咗檔位不利之外，騎師發揮亦欠理想，不過最終都有獎金收，六歲馬表現保持穩定，相信會把握勇態繼續拼搏。今次所遇對手較上仗次一皮，而且檔位方面又內移，只要出閘後守到好位，末段有權一衝過晒，巴度騎慣騎熟，一定懂得發揮。同場我揀埋「開心好友」同「銘記知心」。第七場四班千二米。「友心友型」上仗只敗給大勇特勇的「種福者」而得亞軍，論本身走勢其實非常吸引，直路階段後勁如箭，證明狀態勇極，追趕不及只因早段留得太後。今次賽事又再試閘砥礪，外觀較上仗更加靚，潘頓肯再騎一次，並且抽到黃金一檔，我對人馬都信心十足，期待今仗能夠打開勝利之門。同場我要埋「桃花旺」同「當家信心」。B女