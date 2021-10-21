馬場浮世繪——莫雷拉贏番馬止頹勢

莫雷拉在對上兩次賽事都無馬贏，而且胯下甚多熱門座騎更發揮失色，結果不但惹來外間批評，剛周日馬場內還被馬迷報以噓聲。不過，莫雷拉昨晚的表現總算止跌回升，於第四場憑初出馬「浪漫勇士」報捷，而當他返回凱旋門馬途中，欄邊不少馬迷伸手與其打招呼，看來人氣依然不減！而「浪漫勇士」練者沈集成說：「我要多謝馬主劉栢輝，他在香港國際精選拍賣會購入『浪漫勇士』，並交由我訓練。此馬在沙田和谷草閘都曾試閘，我覺得試谷閘的走勢好一點，因此部署牠在港初出即跑谷草，同時做足備戰工夫，但當牠抽得十二檔，信心都受到影響。賽前我認為『種福者』會擺前走，『浪漫勇士』可以跟在牠後面，可是我們竟然沿途三疊望空，幸好鞍上人莫雷拉發揮出色，當然馬兒在劣勢下仍可取勝，反映前景很不錯，之後將主攻谷草千二米，希望繼續爭取好成績。」馬場浮世繪