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馬場浮世繪——得福大慢閘投注獲退款

2021-10-21 列印
馬場浮世繪——得福大慢閘投注獲退款
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　　昨晚第三場賽事開閘時，蘇廄「得福」的頭部仍一直伸往隔籬閘廂，結果大慢閘之下跟跑而回，賽後馬會立即展開研訊，最終裁定「得福」並非出賽馬匹，所有有關牠的投注均可獲得退款。

馬場浮世繪

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