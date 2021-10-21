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馬場浮世繪——29/12補賽跑全泥夜宴

2021-10-21 列印
　　上周三的跑馬地賽事因受颱風「圓規」影響而取消，馬會向政府申請補賽前日獲批，將安排今年十二月二十九日周三晚在沙田馬場全天候跑道舉行補賽。至於原定十二月二十七日周一舉行的三場全天候跑道賽事，已改於十二月二十九日舉行，而十二月二十七日會增設補替賽事，當日舉行的千四米第三班賽事、千四米第四班賽事和千四米第五班賽事現各設兩組，全日維持舉行合共十場賽事。

馬場浮世繪

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