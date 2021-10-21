馬場浮世繪——種冬草沙田從化有特別安排

沙田草地跑道及踱步圈草坪將於今月二十日開始冬草播種，故在下月一日，千八米分支直路只供馬匹進行閘廂測試，以及供評分達一二一分或以上的馬匹、已報名下月三日谷戰的馬匹及擬報名下月七日田賽的馬匹使用。而於下月四日，千八米分支直路同樣只供馬匹進行閘廂測試，以及供評分達一二一分或以上的馬匹及已報名下月七日田賽的馬匹使用。至於踱步圈草坪，則由下月四日至十八日暫停開放。從化方面，因應冬草播種即將開始，草地主跑道將由今月二十九日起至下月十四日關閉，而登山跑道及放草休養區則由下月十四日起至二十八日關閉。為方便馬匹繼續訓練，閘廂測試會於試閘後應要求在全天候大跑道進行，登山跑道除如常逢周一、周三和周四開放，也會於今月三十日、下月六日和十三日開放。馬場浮世繪