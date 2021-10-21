容天鵬梅開二度 何澤堯一哩賽起孖 潘頓四W贏個不停

昨晚谷草賽事潘頓延續強勢，先後勝出東廄「爆谷」、希廄「人和家興」、葉廄「友心友型」和容廄「閃耀榮光」，同時捧走浪琴表錦標兼成為騎師王。至於容天鵬另贏「皆大開心」起孖，而此駒騎者何澤堯則另贏羅廄「俏芳華」，包辦兩場一哩賽的頭馬。潘頓昨晚憑東廄「爆谷」、希廄「人和家興」、葉廄「友心友型」和容廄「閃耀榮光」四喜臨門，同時成為騎師王，而他今季暫時次次賽事都有馬贏，氣勢實在非常強勁。至於潘頓為「人和家興」捧走浪琴表錦標後說：「今場『人和家興』贏得甚險，但牠今場較上仗多負十磅，而且排檔亦較上場差，表現已經很好。此駒今季踏入五歲進步明顯，起步後不會搶得太急，反而可以穩定走勢，令其能夠猶有餘勁在終點前抗衡對手衝刺，如果進度保持，升上二班賽競逐仍然有機會再捷。」其餘「爆谷」今仗在潘頓胯下開齋，馬主何猷亨表示：「我刻意沿用父親（已故賭王何鴻燊）的綵衣，將來再養馬也會繼續用這件綵衣。『爆谷』是我在港首匹以個人名義養的馬，今仗成功打開勝門，當然十分開心。賽前我對此駒很有信心，因為牠今季成功增磅，有所成長，季內之前兩場都跑得很好，今場順利在谷草一哩開齋，找到最合適的路程，我要多謝練馬師告東尼悉心的訓練，以及騎師潘頓出色的發揮。」此外，容天鵬昨晚憑「皆大開心」和「閃耀榮光」起孖，練者賽後說：「『皆大開心』原本報爭上周三谷戰，並且配蔡明紹，但由於打風取消賽事，所以延至今晚才上陣，可是蔡明紹早已答應策騎同場的『天衣無縫』，分身乏術，因此改配何澤堯。自我在港開倉以來，今回是首次與何澤堯合作贏馬，對方是一位好騎師，只是很多時候一早卜了座騎，我也期望將來可以多些合作。至於『皆大開心』賽後突然發脾氣拋下何澤堯，以致未能順利拉頭馬，我估計是馬兒輕微中暑，但只要讓牠在陰涼地方稍作冷靜，應該問題不大。」另一方面，丁冠豪和文家良兩華人倉主昨晚亦有馬贏，前者與賀銘年合作憑「合金皇」食頭胡。賽後丁冠豪說：「『合金皇』今場排三檔有利，賀銘年亦把握到內檔優勢，全程守靚位，論馬上場季內初出已跑近，今次狀態更加弗，贏馬合理，我會部署牠再跑谷草千二米，希望繼續交出好成績。」而文家良則憑蔡明紹策騎的「大家開心」贏馬，練者表示：「『大家開心』今場排四檔很好跑，出閘後亦順利跟得靚位，而且同場對手不強，結果成功開齋，實在此駒跑谷草千二米表現向來準繩，希望牠今季能夠繼續贏馬，以報答馬主的支持。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜