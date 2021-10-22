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馬場浮世繪——天愛麗爭育馬者盃雌馬草地賽

2021-10-22 列印
  由英國練馬師韋利安訓練的三歲雌馬「天愛麗」，上月在法國紅寶錦標爆冷擊敗「雪滿天」後，因場地不合而避戰凱旋門大賽，之後雖曾報爭上周六的英國冠軍雌馬錦標，甚至下月中的在日本女皇伊利沙伯二世盃，不過韋利安最終還是決定遠征美國，讓「天愛麗」於下月六日在美國德爾瑪馬場出戰，角逐途程二千二百米的育馬者盃雌馬草地大賽。

馬場浮世繪

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