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馬場浮世繪——冼文諾抵星洲隔離料下月履新

2021-10-22 列印
  前澳門和三屆新加坡冠軍騎師冼文諾，本於今年六月獲新加坡馬會發牌，可是因當辦理工作簽證需時，加上當時巴西屬病毒重災區，被新加坡嚴格限制入境，終要遲至早前才獲簽證，剛周二才抵達獅城。他表示目前正先要隔離至下周五，預計最快都要在下月六日才可披甲。

馬場浮世繪

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