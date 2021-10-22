潘頓刑滿復出如猛虎出柙，連續兩個賽馬日都四喜臨門，一口氣令其今季頭馬數字急升至二十五場，在騎師榜上以十一場領先莫雷拉。潘頓昨晨收操後揚言，攻勢會一直持續，希望每次賽事都可以贏到頭馬。周日七匹戰馬中，潘頓認為以一對希廄馬「包裝太保」和「嘉應精神」的機會最值得秤先。「包裝太保」上場在潘頓胯下改以較主動的跑法爭勝，結果輕鬆贏馬，今仗續於二班再戰同程千四米，潘頓分析︰「『包裝太保』上仗擺前走的效果良好，根本入直路不久便知奠定勝局。復課後，馬兒操練正常，質新馬狀態穩步上揚，雖然賽後被加八分，幸好今場有更高分馬同場，令牠實際只較上場多負四磅，形勢對牠仍然有利。至於今仗會否再沿用上場戰略，則視乎今仗賽事形勢，以及要與練馬師希斯研究後再決定。」「嘉應精神」上季初出即在直路賽贏馬，今季復出則在谷草一千米跑第三，周日回師贏馬路程田草一千，潘頓說︰「無疑『嘉應精神』上季贏馬一役的對手實力平平，所造時間也不算特別，不過牠始終年輕，出賽經驗淺，成熟後仍有進步空間，果然牠今季復出便能入位，再次證明其戰鬥力。何況『嘉應精神』身形粗壯，能夠休後復出跑第三已甚不俗，預期牠熱身及復課再操之後，今仗將以更佳狀態迎戰，希望陣上表現進步，周日可贏回一場頭馬。」潘頓接着還提到，「好拍檔」上季最後一場增跑谷草一六五○米，對三歲馬要求太高，落敗亦不能作準。「『好拍檔』今季踏入四歲成熟期，預計表現會較上季進步，早前我親自策騎試泥閘，牠走勢良好，狀態進展十分理想，周日復出跑千二米屬射程，理應具爭勝機會。」潘頓續道。特約記者：文傑