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馬場浮世繪——萬勝飛避戰育馬者盃

2021-10-23 列印
  日前有報道指在上周英國冠軍錦標熱倒的「萬勝飛」，有意角逐美國育馬者盃草地大賽，不過該駒練馬師高仕登日前公開表態，表示「萬勝飛」經一個繁忙的馬季，輾轉在沙特阿拉伯、杜拜和英國出賽後，目前需要時間休息，因此將留在英國，不會赴美出戰育馬者盃。不過「萬勝飛」很有可能明年繼續服役，屆時目標將會是在堅蘭馬場舉行的育馬者盃經典大賽。

  「萬勝飛」決定避戰後，今屆育馬者盃草地大賽掛頭牌馬匹，將轉為去年冠軍，上月在法國凱旋門大賽取得亞軍的「大利威」。



馬場浮世繪

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