馬場浮世繪——杜奕明年返澳洲發展

facebook上有許多動物專頁，有老虎的，有狗熊的，有熊貓的，諸如此類，只要你看過一次，資料進了大數據，以後就不停跳出來給你看了。 熊貓專頁大概是最受歡迎的，專頁中的影片紀錄了熊貓的日常生活接觸，有時候是熊貓纏着飼養員玩，有的時候是熊貓之間互相玩，有的時候乾脆就拍一隻坐着睡着的熊貓，一動不動，但睡熊憨憨，看了也令人喜歡。當你盯着一隻睡覺的熊貓也可以看半天的話，不能說你儍，只能說熊貓長得太可愛。 熊貓雖然已經因為數量增多而降了級，由「瀕危動物」降到「易危動物」，但受歡迎的程度一點不變，連受保護的級別也照舊，依然被好生養護，好吃好住，依然是中國最得寵的動物。 於是有人說，由此...

2021-10-23