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馬場浮世繪——杜奕明年返澳洲發展

2021-10-23 列印
  過去四年新加坡冠軍騎師杜奕，於本月初宣布因腎石等健康問題，不會在今年餘下賽事上陣，而騎者昨日再次宣布，將撤回申請明年騎師牌照，然後在十二月舉家返回澳洲。

  杜奕表示自己目前健康無大礙，但經過與太太和三個女兒研究後，決定目前是返回澳洲的最佳時間，屆時他自己可以在澳洲策騎出賽，她的長女Lily和幼女Audrey將在當地繼續學業，次女Sage則在當地擔任見習騎師，他可以從旁協助。



馬場浮世繪

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