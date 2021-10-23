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紅心壯志——心理狀況 影響決策

2021-10-23 列印
　　不知道大家有否類似的經歷：在投注順利時會傾向更大膽，不介意在下一場賽事加大注碼或拖多幾隻腳，但反而未能收效；在投注失利時會傾向更保守，在下一場賽事會刻意慳注碼，避免進一步失利，但往往就是慳了注碼而與派彩失諸交臂。

　　心理學家Daniel Kahneman和Tversky的研究指出，人們失去利益的痛苦，遠遠大於得到同等利益的快樂。這可能解釋了投注失利時的痛苦比投注得手的快樂大，令我們在失利時思考更多，但卻打亂了我們的投注思維。



　　　相反，投注順利時我們心態上會較放鬆，在注碼和注數控制上沒有這麼嚴謹，這些心理變化都會影響我們的投注成效。

　　個人認為這些心理因素是難以避免的，但我們更要在賽前訂好自己的投注方針及規則，例如集中某一兩個彩池並設定每場的注數，並鍛練自己嚴守紀律，長遠來說對投注者有利無害。

紅心
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