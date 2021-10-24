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頭號目標——小玩家 1W3P

2021-10-24 列印
　　第三場五班一四○○米。「小玩家」前仗初跑千四米，在全條直路都未能望空暢順衝刺之下，能與「得勝多」及「日就月將」一起彈離了季內在四班曾接近的「果然友」及「獨角寶寶」，已交出了四班邊線馬的水準，插班第二季的五歲PPG如今可在五班上陣，照理有如虎入羊群。

　　上仗「小玩家」初跑五班賽的表現無疑失望，不過賽後發現氣管多痰，可當作回氣一場。今仗再跑千四，遇快馬不多的場合排六檔，估計可守在三至六位，不會太蝕形勢，憑級數上的優勢，有望打開勝門。稍要挑剔是薛恩騎馬起動較慢，不過亦因而換來較好分頭，趁未落入潘頓手上變成熱門之前，可先博1W3P。



仲達
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