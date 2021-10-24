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B女靚馬——八騎士有備而來

2021-10-24 列印
　　第四場「八騎士」上仗岀閘順利，但可惜排外檔起步，入彎後又左閃右避，假如直路沒有阻塞，相信有機會走入三甲，不過最終亦追回第四，表現算是不俗。今次賽前曾上從化操練，明顯有備而來，而且排個好檔，只要鞍上人正常發揮，有權打開勝利之門。同場我揀「金鼓雷鳴」同「連連行運」做配腳。

　　第五場我揀「金像非凡」，雖然今仗是季內初岀，但上季曾贏千六，路程有根有據。睇返佢早前試閘表現，沿途愈走愈順，狀態非常好。今場抽到黃金一檔，跑入三甲應無難度。同場我揀埋「確認眼神」同「萬市之光」。



B女
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