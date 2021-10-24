重點出擊——天行健增程有道理

比較起來，同是出自074場次的「天行健」更有冷敲價值。正如上文所講，該賽步速對後追馬較為不利，此駒直路取內疊推進，更屬不利路段，惟末段時間只稍不及「中華盛景」。再看其父母兩線血統，都有長力根據，今次增程初跑千四不無道理。
安西教練
不少港人都追求置業夢。新一期綠置居將於下周五開始揀樓，房委會昨日公佈價單，其中最受矚目的鑽石山啟鑽苑（見圖），以市價五折推售，最便宜單位是第四座二樓六室，售價一百一十八萬元，面積一百八十六呎。以最少付...
2021-10-23
中共總書記、國家主席習近平繼續在山東東營市考察。習近平周四下午在勝利油田視察時，他指出，中國作為製造業大國，能源的飯碗必須端在自己手裏，又勉勵工人再創佳績。 周四習近平先到黃河三角洲農業高新技術產業...
2021-10-23
日本大阪環球影城（USJ）昨日中午發生罕見大停電，所有的遊樂設施均停止運作，其中雲霄飛車「荷里活美夢乘車遊」的項目，有乘客卡在離地約四十三公尺的頂點動彈不得。經工作人員緊急疏導，乘客最終從兩側的逃生梯...
2021-10-23
近日多個全新項目趁勢搶推，其中主打迷你戶的將軍澳海茵莊園，一條龍上載樓書、開放示範單位兼公佈價單，首批312伙，開放式戶最平388.8萬元起，最快下周末開售。 九龍建業旗下、位於將軍澳石角路的海茵莊園...
2021-10-23
港股昨日走勢反覆，恒指高開97點後一度下跌，惟略為跌穿26000點後便見承接，見全日低位25976點後重新上揚，最終升109點，收報26126點；科指跑贏大市，收升118點，報6754點；國指收報93...
2021-10-23
車路士兩名前鋒盧卡古和迪姆華拿周三歐聯先後傷出，今晚英超主場鬥榜尾的諾域治無緣上陣。幸而，夏維斯即挺身而出上仗攻入一球，而且擅於擔任假中鋒，今仗有力領軍再下一城力保榜首，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關皆宜。 （Now611、621台今晚7:30直播） 右足踝扭腳的盧卡古休戰至少兩至三周，拉傷大腿後肌肉的迪姆華拿更復出無期。沒有了兩大射手，藍獅領隊杜曹坦言：「其他球員要保持入球的饑餓感。」相信杜曹今晚會派遣夏維斯肩負數胡任務，後者擅於擔任假中鋒，上仗後備入替新魔獸即入一球，本身也矢言：「我隨時都為比賽做好準備。」 六次交手未輸過 金絲雀不但所有戰線近六次鬥車路士僅兩和四負...
2021-10-23
那邊廂有Lanvin背後財團易名的新動作，這邊廂又有同樣被內地集團收購的法國時裝品牌Maje和Sandro母公司，正面臨易主的新消息。 曾豪稱足以媲美LVMH的內地集團山東如意，旗下的子公司Tops...
2021-10-21
TVB(無線)昨日在將軍澳電視城舉行《無線節目巡禮2022》，全台近200藝員晒冷亮相，眾小生花旦雲集，盛裝赴會推介新節目，熱鬧程度直逼台慶！大會宣佈明年將推出14部重點劇集及連串綜藝節目，陣容鼎盛！...
2021-10-23
facebook上有許多動物專頁，有老虎的，有狗熊的，有熊貓的，諸如此類，只要你看過一次，資料進了大數據，以後就不停跳出來給你看了。 熊貓專頁大概是最受歡迎的，專頁中的影片紀錄了熊貓的日常生活接觸，有時候是熊貓纏着飼養員玩，有的時候是熊貓之間互相玩，有的時候乾脆就拍一隻坐着睡着的熊貓，一動不動，但睡熊憨憨，看了也令人喜歡。當你盯着一隻睡覺的熊貓也可以看半天的話，不能說你儍，只能說熊貓長得太可愛。 熊貓雖然已經因為數量增多而降了級，由「瀕危動物」降到「易危動物」，但受歡迎的程度一點不變，連受保護的級別也照舊，依然被好生養護，好吃好住，依然是中國最得寵的動物。 於是有人說，由此...
2021-10-23
第三場五班一四○○米。「小玩家」前仗初跑千四米，在全條直路都未能望空暢順衝刺之下，能與「得勝多」及「日就月將」一起彈離了季內在四班曾接近的「果然友」及「獨角寶寶」，已交出了四班邊線馬的水準，插班第二季的五歲PPG如今可在五班上陣，照理有如虎入羊群。 上仗「小玩家」初跑五班賽的表現無疑失望，不過賽後發現氣管多痰，可當作回氣一場。今仗再跑千四，遇快馬不多的場合排六檔，估計可守在三至六位，不會太蝕形勢，憑級數上的優勢，有望打開勝門。稍要挑剔是薛恩騎馬起動較慢，不過亦因而換來較好分頭，趁未落入潘頓手上變成熱門之前，可先博1W3P。 仲達
2021-10-24