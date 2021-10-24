  • 2021年10月24日 星期日
  • 21º
  • 72%
熱門： 中大暴動無線電視林鄭月娥馬雲

日報新聞 > 馬經

重點出擊——天行健增程有道理

2021-10-24 列印
　　第七場第三班千四米。隔夜執筆之時，大熱門落在「鑽飛龍」身上，相信臨場賠率也相差不遠。的而且確，此駒上仗復出跑田草千二，三甲馬都是採取前置跑法，唯獨牠在直路階段能後追收復大片失地，甚至名氣十足的「中華盛景」也比了下去，今仗成熱確有道理。但問題是上仗爆冷不成，傷患馬是否能保持勇態？今倘更換人兼增程，多少也令人抱有戒心。

　　比較起來，同是出自074場次的「天行健」更有冷敲價值。正如上文所講，該賽步速對後追馬較為不利，此駒直路取內疊推進，更屬不利路段，惟末段時間只稍不及「中華盛景」。再看其父母兩線血統，都有長力根據，今次增程初跑千四不無道理。



安西教練
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd