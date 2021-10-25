羅富全梅開二度兼捧盃 告東尼何澤堯呂健威起孖 莫雷拉停賽前三W封王

莫雷拉昨日憑文廄「進優自在」、羅廄「香音」和「八仟師」三W兼做騎師王，其中「香音」捧走中華總商會盃。至於告東尼、何澤堯和呂健威都起孖。此外，馬雅第五場犯規，被罰停賽兩日和七千五百元。近期表現令人失望的莫雷拉，昨日在停賽前總算來個大反彈，先後勝出「進優自在」、「香音」和「八仟師」，另加兩亞一殿而成為騎師王。「進優自在」今仗落五班大熱開齋，練者文家良透露：「『進優自在』今場降班而戰，賽前吸引莫雷拉和潘頓向我索騎，但由於莫雷拉較早聯絡我，因此便把該駒的帥權交給他。此馬轉入我馬房時，一切安好，只是體重比較輕，後來體重成功增加，狀態亦愈來愈好，今場其贏馬時間甚好，希望繼續取得好成績。」而與莫雷拉合作憑「香音」和「八仟師」起孖的羅富全說：「今天頭七場賽事，未曾有一匹放頭馬贏出，所以臨場我都擔心會對前領跑法的『八仟師』有影響，幸好仍能順利取勝，牠勝後加分將升上二班，暫時會主攻千二米，希望牠一直進步，有機會挑戰級際賽。至於『香音』過往的腳患都幾嚴重，我感謝馬主內藤喜文願意給予耐性，希望馬兒健康穩定，繼續交回應有水準。此駒上場配田泰安贏馬，今場易配莫雷拉，主因為田泰安一早答應騎同場的『冠寶駒』，分身乏術，於是我便找莫雷拉，剛巧他同場未有聘約，大家一拍即合。」此外，告東尼和何澤堯昨日都起孖，前者勝出「連連有盈」和「美麗精神」。「連連有盈」馬主任錦光說：「『連連有盈』今仗在港初出，我對牠很有信心，因此特意邀請堂阿哥任志剛入馬場，希望馬兒一出即勝，大家一起分享拉頭馬的喜悅，結果求仁得仁，我十分開心。至於『連連有盈』的前景，我暫時不想作任何評論，一切要看馬兒下場的表現才作定案。」而「美麗精神」馬主郭少明說：「聽告東尼表示，『美麗精神』目前七歲年紀已大了，跑千六米會比千四米更好，季內可能跑多一兩場便光榮退役。」至於何澤堯則憑「合夥雄心」和「心之行」梅開二度，前駒練者蘇偉賢說：「『合夥雄心』上季仍然很年輕，試過增程跑千四米，效果並不理想，今季歲數增加，漸漸學懂放鬆，今場再跑千四米已可以應付。此駒一直在進步之中，我認為牠跑沙田千四米至千六米均合適，最重要是口勁收斂，懂得放鬆去跑，至於下場是繼續跑贏馬路程千四米，或進一步增程跑千六米，則要與騎師何澤堯商量後決定。」其餘潘頓雖然只憑「好拍檔」取得一W，但仍保持開季至今每個賽日都有贏馬的紀錄。而「好拍檔」馬主之一樂其龍說：「『好拍檔』由賀賢挑選來港，練者對我們表示，此馬如果保持良好進度，有力扳至二班，我當然希望承練者貴言。賀賢對此駒期望甚殷，牠上季來港後未能適應水土，情緒非常緊張，因此陣上表現不太穩定，但最近由潘頓試閘及最後試跑，走勢已見明顯改善，今場贏得很驚險，希望牠繼續進步，下場再交出好成績。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜