馬場浮世繪——霍宏聲力保個人沙田首W

霍宏聲昨日憑丁冠豪馬房的「飛天劍」贏馬，取得個人來港後首場沙田頭馬，其實賽後「飛天劍」曾被亞軍的「福朵」抗議頭馬，但最終賽果不變，聲仔成功在沙田開齋。至於「飛天劍」練者丁冠豪說：「開季至今我的馬房連贏五日，可以說是喜出望外，因為成績比預期好好多，我會繼續努力，更希望旗下質新馬可以接軌，為馬房建功。『飛天劍』上季在希斯馬房時可能狀態未起，後來轉入我馬房，評分下調了許多，已屆反彈之時。至於今季季初阿Luke霍宏聲在晨課曾經問我，能否為『飛天劍』操練，我當然成人之美，並且答應如果此馬出賽，會把帥權交給他。我覺得Luke是不錯的騎師，只是經驗較淺，始終香港競爭很激烈，但如果他可以保持進步，累積更多經驗後，相信將來會是出色的騎師。」馬場浮世繪