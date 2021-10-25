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馬場浮世繪——彭國年本月尾應可復出

2021-10-25 列印
　　彭國年於九月二十六日右腳踝受傷後一直缺陣，不過昨日馬會公布，彭國年下周四起適宜恢復策馬進行晨操，到月尾的谷草日賽可以上陣，但仍要在下月二十九日再次接受馬會首席醫療主任檢查，以確定是否完全康復。

馬場浮世繪



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