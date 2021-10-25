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馬場浮世繪——連連有盈潘明輝最熱W

2021-10-25 列印
馬場浮世繪——連連有盈潘明輝最熱W
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　　今季告東尼與潘明輝加強合作，可惜之前一直與頭馬無緣，但昨日這對騎練終於打破悶局，攜手憑「連連有盈」食頭胡，而此駒最終獨贏只得一點五倍，可謂信心十足，同時是潘明輝在港賠率最熱的頭馬。

馬場浮世繪

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