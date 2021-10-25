馬場浮世繪——連連有盈潘明輝最熱W

全球新冠疫情反覆不定，即使歐美多國容許打了針的訪客入境，但港人回歸要接受隔離強檢，就算心想外遊，仍然卻步。不少人轉而投向本地青山綠水，令原本寧靜的郊野，變成人頭湧湧，令人無奈。由於人太多，帶來破壞，一些原屬少人尋訪的野外風光，忽然受到追捧，變身新景點，大批人士到訪，人人踐踏草叢樹林，強行開闢新路，令郊野「變臉」。有關情況最近惡化，據本報記者報道，有行山老手厭惓既有行山徑，擅自「爆林」，令郊野受到更大傷害。 路是人行出來的，確實如此。大批人湧去行山，踩出不少新路徑，就以前年三月才對外開放的大欖千島湖清景台為例，一夜之間，成為打卡勝地，訪客絡繹不絕，原本的小山徑抵受不住太多腳步...

2021-10-25