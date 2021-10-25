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馬場浮世繪——贏進優自在雷神心情靚

2021-10-25 列印
馬場浮世繪——贏進優自在雷神心情靚
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　　昨日第三場五班千四米，莫雷拉策騎文廄「進優自在」大熱取勝，而儘管只是一場五班賽頭馬，但騎者似乎對於此場勝仗很有滿足感，賽後不但主動將風鏡送給「進優自在」的馬伕，並為對方戴在頭上，然後大家一起開心影頭馬相！

馬場浮世繪



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