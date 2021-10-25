Chok王心得——雷神當黑 暫避其鋒

執筆之時，剛剛跑完昨日第二場，莫雷拉大熱坐騎「醉眼光」不幸熱倒，雖然未知往後賽事雷神成績如何，但近來他的確變了「瘟神」，對上三期賽事僅獲一場頭馬，多匹熱門在其手上接連死火，實在「嘆為觀止」。至於雷神何日可以歸位呢？豈可預料！人比人，比死人。這陣子潘頓成績突飛猛進，與莫形成強烈對比，未計昨日賽果，光是之前兩期已勝出「超好日子」、「虹鴻」、「錶之未來」、「糖糖幸運」、「爆谷」、「人和家興」、「友心友型」和「閃耀榮光」，一次又一次四喜臨門，恍如救世主一樣。然而，馬場沒有長勝將軍，亦沒有必輸之馬。雷神此際當黑，並不代表永恆，正如潘頓也有跌宕之時。但話分兩頭，賭錢寧買當頭起，既然知道現時雷神無光環在身，不如先避其鋒，待他停完賽手風轉順才捧，未為晚也。洪禮賢