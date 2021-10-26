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馬場浮世繪——大利威征美衞爾德怕快地

2021-10-26 列印
　　殿堂級愛爾蘭練馬師衞爾德，日前接受訪問時透露，屬阿加汗旗下的「大利威」將於這個星期五，聯同三十多匹將參加美國育馬者盃賽日的英國和愛爾蘭賽駒，一同啟程運往美國加州。「大利威」此行目標是於育馬者盃草地大賽打衞冕戰，賽前務求做好準備。

　　「大利威」於月初的法國凱旋門大賽那役打完硬仗，力拼下不敵於大冷門「驚世詩才」跑第二，耗力不少。衞爾德指馬兒賽後曾有一個星期出現疲態，幸好之後已逐漸回復狀態，日前在晨課的表現，令他大為滿意，相信這次是具備佳態再征美國。



衞爾德另指，目前他最大的顧慮是美國德爾王瑪馬場草地的跑道狀態甚乾快，「大利威」必須及時適應。

馬場浮世繪
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