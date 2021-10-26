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馬場浮世繪——墨爾本盃麥道朗騎應聲而出

2021-10-26 列印
　　悉尼冠軍騎師麥道朗，已卜定會策騎英國馬「應聲而出」，角逐下周二在費明頓馬場舉行的國際一級賽墨爾本盃，香港馬會當日早上亦會轉播受注。「應聲而出」今年七戰雖未贏過，但曾在三月的二級賽杜拜金盃跑第三，繼而於七月在英國古活馬場出戰古活盃時，僅不敵現時英國最佳長途馬「真章」而得亞軍，絕對有足夠長力應付墨爾本盃的三千二百米路程。「應聲而出」今仗將負一二○磅出賽，較現時的大熱門「鼓動」輕五磅。

馬場浮世繪



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