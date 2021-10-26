輝灑自如——天氣轉變 影響部署

又到轉天氣的季節，身邊不少好友都患上了呼吸系統毛病。其實馬匹也一樣會有這種情況，稍有經驗的練馬師，都不會將有呼吸系統毛病病史的馬匹，安排在這個轉天氣季節的時候出擊，且不一定止於上陣拼搏，有時候早上晨操或是試閘，一樣會令到舊病復發。馬匹的呼吸系統疾病，最常見的當然是喘鳴症，也是最容易復發的一種。一般而言，如果情況不太嚴重，通常可以經過長時間的休息，又或者將比賽頻率隔疏，就可以盡量避免觸發舊患。比較嚴重的毛病，就是氣管有痰或有血，前者最麻煩的是需要服食化痰藥，會影響到出賽部署；而後者其實十隻出賽馬有八、九匹都會出現，因為馬匹肺部和氣管內血管都比較薄弱，劇烈比賽下很容易會撕裂，最重要還是看看情況如何，通常一二級的未必有甚麼徵兆，去到三級，便有機會流鼻血，如果四、五級就更加要長唞了。朱鎮輝