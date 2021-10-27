重點出擊——將耀 打鐵趁熱

第七場三班一六五○米。「將耀」向來久休特佳，除了儲足體力有助爭勝之外，新鮮感也是重要一環，今季能一出即勝，又應驗了有利休出之特色。前仗牠勝後再出受惠於早段極慢步速，即使在二疊望空及走來搶口，照計也不致於直路全無加速力，若要為落敗找藉口，可推說其性格不喜歡沿途望空，再者本身賽績也向來不連貫，相信告東尼應深明其特性。回說上季165場次，「將耀」出戰泥地一哩，可能當時仍值季初體力較佳，加上跑泥地帶來新鮮感，其戰鬥力果然提升。該賽由「黃金甲」領放控制步速，直路上根本沒有馬匹能改變名次，但唯獨「將耀」於直路初受困之下，最後百多米可從內疊突圍衝上奪亞，至於三、四名馬「逍遙自在」及「烽煙四起」，之後都陸續交出頭馬，前駒更是三捷，賽事水準有目共睹。今次「將耀」繼續把握季初時間出賽，有力爭取成績。安西教練