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伊仁絮語——寶山鷹復勇揸膽

2021-10-27 列印
　　第三場「水星二號」上季兩戰五班泥地均排外檔，雖然際遇欠佳，但末段衝刺不俗，看來泥地性能頗佳。上仗移師泥地強配莫雷拉，直路取位進退失據，敗績不足為據。今仗換人再戰，預計同場有數駒搶前走，步速不會太慢，有力爭勝。

  第四場「寶山鷹」前季跑三班泥地千二米曾一放到底擊敗「公証福將」，可惜之後健康遇挫折。



  不過今季轉至苗廄後，復課狀態大有起色，九月試泥閘能輕鬆擊敗多匹較高分馬，表現進步。今仗排一檔起步，可作馬膽。

Ian

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