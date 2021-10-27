B女靚馬——八卦人馬合拍

第三場五班千八米。「榮冠大道」今場跑贏馬路程，爭勝機會可以重新睇好。睇番佢上仗跑一哩並唔差，最終走入亞軍，而且田泰安都發揮得好，即使排外檔都無大影響。上次賽後，此駒就上咗從化操練，外觀更加靚。今場只要出閘後取位順利，等到直路望空應愈衝愈勁，期待佢今場打開勝利之門。同場我揀埋「雷霆戰駒」同「水星二號」。第六場四班千二米。我就鍾意「八卦」，佢上仗跑同程都有季軍，只係輸畀「豐彩華庭」同「狀元及第」，今場賽前再有試閘，當時由頭帶到尾，接近終點先畀「幸運有您」過頭，狀態好弗。若果今次出賽能夠把握早段，唔排除可以一放到底，而且今次換上另一批對手，普遍都實力平常，今次再配潘明輝亦人馬合拍，我對佢鬥志絕無懷疑。同場我揀埋「勁力爆發」同「日輝煌」。B女