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馬場浮世繪——丁冠豪連贏六日旺到爆

2021-10-28 列印
馬場浮世繪——丁冠豪連贏六日旺到爆
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　　丁冠豪昨晚憑「幸運勝駒」報捷，已經連贏六個賽日，旺氣逼人，他賽後說：「『幸運勝駒』非常遲熟，到如今才懂得競賽為何物，我認為牠在五班有足夠的競爭力，今場騎師楊明綸跑得很醒目，出閘後一早埋欄慳位放頭，控制步速方面做得非常好，贏馬應記一功。」

馬場浮世繪

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