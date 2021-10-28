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馬場浮世繪——潘頓今季連勝紀錄斷纜

2021-10-28 列印
馬場浮世繪——潘頓今季連勝紀錄斷纜
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　　昨晚莫雷拉開始停賽，不少人都認為潘頓將會大搏殺，其騎師王亦成為頂頭熱門，可惜他胯下七匹座騎中，最終只得「驃騎飛」拼回一席亞軍，而他開季後次次有馬贏的紀錄亦告斷纜。

馬場浮世繪

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