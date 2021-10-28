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馬場浮世繪——梁家俊復出即刻有馬贏

2021-10-28 列印
馬場浮世繪——梁家俊復出即刻有馬贏
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　　梁家俊昨日晚停賽期滿復出，結果於第二場憑「黃金甲」贏馬，並為羅富全包辦第一口孖寶。翻查紀錄，梁家俊和羅富全上季合作成績良好，但今季較早時候一直屢拼不逞，直至昨晚才終於打破悶局。

馬場浮世繪

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