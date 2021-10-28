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馬場浮世繪——黎海榮出閘墮馬幸無礙

2021-10-28 列印
馬場浮世繪——黎海榮出閘墮馬幸無礙
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　　昨晚第三場發生墮馬意外，由黎海榮策騎的時廄「怡威」，在出閘一刻疑似失蹄，令到騎者隨之墮馬，幸好他並無大礙。至於黎海榮墮馬後一直保持清醒，坐在跑道等待救援，及後由醫護人員送往醫院作進一步檢查，而「怡威」則空馬跑了一圈後才被工作人員捉回。

馬場浮世繪

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