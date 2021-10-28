梁家俊後上封王 馬雅梅開二度 羅富全全泥兩W兩Q

昨晚舉行今季首次全泥地夜賽，羅富全憑「智弗拍檔」和「黃金甲」包辦第一口孖寶，而後駒騎者梁家俊另贏石廄「激賞」，最終更成為騎師王。至於馬雅則憑文廄「駿皇星」和呂廄「禪勝寶駒」梅開二度。昨晚舉行全泥夜賽，羅富全大舉出擊，取得兩W兩Q佳績，包括憑「智弗拍檔」和「黃金甲」包辦第一口孖寶，他賽後表示：「『智弗拍檔』上年曾在谷戰墮馬，失去了信心，因此需要時間養回自信，但由於目前評分很低，因此在季初已要全力出擊，希望贏馬增加評分，力求救馬。而此駒上場在泥地千二米跑得亞軍，熱身足夠，故今場可以順利補中，我會部署牠再爭泥地千二米，希望繼續有好成績。至於我一直用波健士策騎『智弗拍檔』，主因這位巴西騎師可以孭輕磅，閘前反應也夠快，實在今場人馬的發揮都令我滿意。『黃金甲』今場季內初出，狀態未算最弗，但今場在梁家俊胯下出閘夠快，成功埋欄早着先機。此馬的泥地性能很好，當然部署主攻泥地，但會否遠征海外，例如杜拜，真是很難說，因為要視乎疫情下各地是否開放讓海外馬參賽。」其餘馬雅昨晚表現亦佳，先後勝出「駿皇星」和「禪勝寶駒」，前駒練者文家良透露：「『駿皇星』馬主在澳門養馬多年，早已認識馬雅，所以今仗建議起用馬雅，而我當然尊重其意見。此駒今場排十二檔兼負重磅，形勢欠佳，因此我對其信心不大，結果牠雖然全程走三疊，但走勢非常暢順，一氣呵成下順利取勝。」而「禪勝寶駒」練者呂健威指：「『禪勝寶駒』上場是在濕泥贏馬，今場則跑正常泥地，賽前我也有點擔心，結果牠順利連捷，證明的確非常擅長跑泥地。今仗勝後加分，此駒可能要升上二班，我當然希望進度保持，可是二班的泥地賽程並不太多，未來部署要看賽期再作安排。」此外，蔡明紹和何澤堯兩位華將都有馬贏，前者憑東廄「天天精彩」報捷，馬主王經緯表示：「『天天精彩』今仗落四班作賽有優勢，所以賽前我對牠有一定信心，而臨場蔡明紹發揮出色，克服了排十一檔的阻力，全程沒有蝕位太多，至於加分後怎樣部署，就留待告東尼決定。」至於何澤堯則為「閃耀光芒」打開勝門，練者韋達說：「『閃耀光芒』今仗初戴眼罩有助，本身也開始成熟進步，牠過去一直有重口毛病，為了針對此點，今次我刻意讓其縮程角逐千二米，希望早段較易留後，末段可以挑戰對手。何澤堯在今次賽事報名前一天聯絡我，希望提供馬匹予其上陣，於是我便將『閃耀光芒』交他策騎，而臨場騎者的發力點掌握得很好，亦屬於致勝關鍵。」記者：文傑、亨利、陳嘉甜