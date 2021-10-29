周日季內首次跑谷中日馬，田泰安是唯一騎足十場的騎師，他昨日晨操後表示於剛周三田泥夜賽中，多匹戰馬都跑不出水準，令他甚為氣結，只希望周日能贏馬重振聲威，並認為以「鑽石福星」和「白鷺飛翔」兩駒的機會最好。丁廄「鑽石福星」上季尾開始走得接近，今季復出首仗即在谷草一六五○米擊敗了其後報捷的「快步速」開齋，相隔個多月後，「鑽石福星」周日增程跑千八米，田泰安認為更合脚法︰「現時五歲的『鑽石福星』跑來帶懶性，上仗我要提早催策牠才曉逐漸發力，僅在到終點時越過對手贏馬，以該役走勢推斷，今賽增程二百米應該更合發揮，何況上場只是牠今季初出，拼過一場後狀態會續有進步，周日當有條件爭取連捷。」苗廄「白鷺飛翔」今季已經八歲，兼且已逾兩年半無贏馬，然而上仗在田泰安胯下卻後上跑第三，周日配搭不變再跑同程谷草一六五○米，田泰安說︰「馬兒並非戰鬥力不足，只是常受制於跑法太被動，早段速度不夠，往往要跑過一段途程後才逐步上前。幸好牠健康良好，而上仗擊敗牠的『俏芳華』再出再贏，亦反映該役的賽事水準。『白鷺飛翔』今仗休息足夠後再跑上名路程，如果臨場跑出上場水準，有望機會再次走入三甲；倘若有較佳際遇，例如早段有快步速幫助的話，我認為牠甚至有機會贏得一場久違勝仗。」最後，田泰安夫提到尾場人馬初逢的東廄「加州一寶」前速良好，前仗初出即跑第二，上仗只因為排大外檔致敗，不能作準，今次轉戰谷草千二米，按理谷草場地會更有利其發揮前速，加上質新馬跑兩戰之後，應更加適應及有進步，所以也是他今戰的爭勝籌碼。特約記者：文傑