張氏理論——電子投注可減損失

由於疫情，不少馬迷上季開始要追上投注科技才可下注，依賴投注站的人確實少了，而電子投注也順勢而來，投注站及馬場內的自動售票機，一半已改為電子錢包形式了。老張本身眼光所限，不用手機下注，反而最喜歡於家中網上投注，尤其是過關，一定不會買錯馬，因為傳統填票之最大缺點是原想下注某駒而跑出，但因手民之誤而不中。而每年馬會於賽馬及六合彩都有不少無人收的派彩，皆因很多人以為不中。時光倒流，原來於七十年代，賽馬雖已職業化，投注仍未電腦化，投注是用電算機，投注人付錢後有票。當時馬場內投注要分流，即如下注WP是一處，另一處是下注連贏及孖寶。這些投注窗口只可下注而不派彩。派彩處再設獨贏及WP分流，甚至WP也再分第一位置，第二位置，第三位置，如贏位兼投命中，則要到獨贏窗口，由於全用人手計算，即用對數簿運作，收錢也要十多廿分鐘，但下一場開賽時不再派彩上一場了。張福元