頭號目標——白鷺飛翔後追殺晒

今次「白鷺飛翔」休足再臨，續配田泰安，賽前由霍宏聲做替工試泥閘，早段拖後之下，直路按實有點追勢，計操練和試閘表現已符合苗廄勇馬出擊模式。雖然今場未必有步速，但種冬草後通常不會壓地，來到第七場，估計走外疊除笨有精，望可憑一條直路殺晒。
仲達
本周日便是一年一度萬聖節，不少市民趁周末連假到蘭桂坊消遣慶祝。蘭桂坊協會指當區酒吧及餐廳的預約早已爆滿，料人流將突破上年的六萬人次創近年新高，而南韓電視劇《魷魚遊戲》將是顧客的裝扮首選。由於該劇手持槍...
2021-10-30
中美貿易關係緊張持續，美國貿易代表戴琪更形容，美中關係就像一堆乾柴，隨時可能因誤會而引發大火，她冀為美中貿易關係降溫。不過美國參議院通過法案，阻撓華為、中興電訊等中國企業在美出售設備。 美國貿易代表戴...
2021-10-30
在羅馬參加二十國集團（G20）峰會的領袖將會發表一份聯合公報，承諾應付氣候變化對人類生存所構成的威脅。這份公報為即將在蘇格蘭格拉斯哥開幕的聯合國氣候變化峰會（COP26）作準備，期望到時再公佈更詳細的...
2021-10-30
長實旗下元朗洪水橋新盤#LYOS，以「北部都會區」概念招徠，發展商日前公佈首張價單，涉及88伙，除標準戶之外，亦包括花園特色戶，首批單位折實價345.8萬元入場。 長實執行董事趙國雄指出，「洪水橋#L...
2021-10-30
港股於10月最後一個交易日續見回調，低開低走出現四連跌，四日累跌661點。恒指最終跌178點，收報25377點；國指跌90點，收報8961點；科指跌69點，收報6375點，齊齊失守50天線（8991及...
2021-10-30
萬聖節前夕，熱刺領隊紐奴和曼聯主帥蘇斯克查同樣備受下台壓力，今晚在前者主場交鋒隨時誰敗誰下台。娃娃臉殺手幸得攻守核心哈利馬古尼和C朗拿度力撐，後者周四更宣布女友佐堅娜懷孖胎喜訊，也積極加操力求領軍反彈，正所謂人逢喜事精神爽，一於捧客勝。（Now611、621台周日凌晨0:30直播） 紅魔近四輪英超僅得一分，上仗更作東恥辱性吞利物浦五蛋，熱刺各戰線過去三場亦只得一勝兩負，今仗再輸，蘇斯克查和紐奴隨時烏紗不保。可幸，蘇帥得到球隊上下支持，紅魔有望谷底反彈，在下周三歐聯作客阿特蘭大前重返勝軌。 繼功勳領隊費格遜、前主席愛華士、前行政總裁基爾和前隊長笠臣等周二赴訓練基地親自撐蘇帥外...
2021-10-30
文青氣息滿溢的台灣，一直都不遺餘力地傳承及推廣傳統中國藝術文化，上星期，桃園市便迎來橫山書法藝術館，這家全台首座以書法為主題的大型藝術館，除擁有硯台、墨池風格的禪味建築，全館更滿載精采的書法展品及創新...
2021-10-28
馬國明、劉穎鏇（Tiffany）與劉佩玥（Moon）等，昨日齊為新劇《隱形戰隊》拍攝泳池外景，劉穎鏇以三點式上陣豪晒靚身材，事前未向女友湯洛雯「備案」的馬明，竟說自己「今日盲咗」！ 馬國明昨日...
2021-10-30
這天去郵局往上海寄幾張用宣紙寫的圖片說明，用「特快專遞」（Speed Post），職員告知，正常需時一星期送達，但現在可能要延誤一星期，所以要我預計郵件可能要在兩周之後到達。結果這份郵件在路上走了十三天，比預計中「提前到達」了。 這就是現在香港郵政的「特快專遞」，如此緩慢，是否應該改一下名稱呢？不然以今時今日的「特快」概念，會不會觸犯香港的「商品說明條例」呢？ 這天去寄東西的時候，郵局的普通郵件櫃枱排了一條大隊，「特快專遞」櫃枱前卻很清閒，我寄的東西需要買一個郵局的紙筒，「特快專遞」的職員跟我說，他這裏不賣紙筒。紙筒在對面櫃枱才有賣，要我去對面櫃枱，所謂「對面櫃枱」也不過三...
2021-10-30
第七場三班一六五○米。「白鷺飛翔」上季尾已一連兩仗表現出色，先是678場次在步速極不利追之下，交出全場最快尾八百米段速追回第三，之後775場次則是被阻足一條直路之下只負個多身位得第四，而頭馬「電訊巴打」和季軍「天駟」今季都繼續有好演出。到了今季，此匹八歲馬似乎仍保持上季尾的勇浪，季內初出在谷草此程，轉彎蝕了三疊之下，交出較「俏芳華」更強的末段衝刺追回第三，縱使因該仗步速慢，或減低了走外疊的難度，但其表現仍算勁。 今次「白鷺飛翔」休足再臨，續配田泰安，賽前由霍宏聲做替工試泥閘，早段拖後之下，直路按實有點追勢，計操練和試閘表現已符合苗廄勇馬出擊模式。雖然今場未必有步速，但種冬草...
2021-10-31