頭號目標——白鷺飛翔後追殺晒

第七場三班一六五○米。「白鷺飛翔」上季尾已一連兩仗表現出色，先是678場次在步速極不利追之下，交出全場最快尾八百米段速追回第三，之後775場次則是被阻足一條直路之下只負個多身位得第四，而頭馬「電訊巴打」和季軍「天駟」今季都繼續有好演出。到了今季，此匹八歲馬似乎仍保持上季尾的勇浪，季內初出在谷草此程，轉彎蝕了三疊之下，交出較「俏芳華」更強的末段衝刺追回第三，縱使因該仗步速慢，或減低了走外疊的難度，但其表現仍算勁。今次「白鷺飛翔」休足再臨，續配田泰安，賽前由霍宏聲做替工試泥閘，早段拖後之下，直路按實有點追勢，計操練和試閘表現已符合苗廄勇馬出擊模式。雖然今場未必有步速，但種冬草後通常不會壓地，來到第七場，估計走外疊除笨有精，望可憑一條直路殺晒。仲達