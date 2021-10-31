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B女靚馬——噴火龍再入三甲

2021-10-31 列印
　　第五場「動力飛鷹」上仗贏谷草千八，當時早段留得比較後，到入彎後亦唔係即時攞到好位，不過望空之後即如箭殺上，表現非常神勇。今次吼準盃賽場合而臨，雖然加程跑大長途，但亦有贏馬紀錄，長力絕無疑問，相信有能力再贏。同場我揀埋「曈曨光彩」同「水箭龜」。

　　第六場我揀「噴火龍」做膽，上場佢一出閘就守住二疊生位，轉入直路後即時發力，雖然只追回季軍，不過終點前幾步衝勢洶湧。今場繼續負輕磅，排三檔亦好，我有信心佢再跑入三甲。同場我要埋「真感」同「機緣巧俠」。



B女
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